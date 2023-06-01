黃鴨打孖6.10起游維港　駐中環海濱長廊海面　展期約兩周

由荷蘭藝術家霍夫曼創作的巨型橡皮黃鴨，自2007年起到訪世界各地，並於2013年到訪本港。闊別10年，18米高的黃鴨今年再度訪港，主辦單位將於本月10日起特別舉辦大型海上公共藝術展覽，黃鴨今次更與一名同伴雙雙暢遊維多利亞港，展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期。黃鴨會停駐在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊(中環段)。

10年前黃鴨獨自在尖沙咀海港城海運大廈對開海面展覽，今次則是「打孖」於毗鄰添馬公園展出。主辦單位同時公布，附近的港鐵金鐘站於即日(1日)起變成期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出入口成為「橡皮鴨主題出口」，站內多處地點包括月台旁等，都有黃鴨蹤影，以及與展覽有關的設計，如黃鴨腳印、水滴等打卡位。E出口6米高的巨型玻璃天窗首次化身成趣緻鴨子臉。

此次展覽由霍夫曼與一間公司合作，霍夫曼形容雙鴨同行，有好事成雙的意味，一雙黃鴨也強調友誼和與人連結。他以世界地圖與黃鴨為靈感，創作巨型橡皮鴨充氣裝置，2007年從荷蘭出發，到訪世界多處地方。策展的AllRightsReserved表示，是次的黃鴨為全球最高的橡皮鴨之一，而且成雙成對重臨本港，就像「囍」、「朋」二字，同樣認同該黃鴨有好事成雙之意，讓這老朋友為香港這個城市增添雙倍快樂。