涉呃意外保逾4.7萬　泰裔酒吧經理2項詐騙罪成　押6.14判刑

廉政公署早前分別起訴5名投保人，控告他們涉嫌訛稱受傷，串謀他人詐騙友邦保險(國際)有限公司批准其多份意外保險索償申請，向他們發放賠償金及發還醫療費用共逾28萬港元。其中1名被指涉詐騙友邦的泰國裔酒吧經理，早前於東區裁判法院否認4項串謀詐騙罪，經審訊後今(6月1日)被裁判官王證瑜裁定當中兩罪罪成。裁判官決定先提取被告的背景報告，並押後至6月14日判刑，期間被告須還押。另外裁判官亦下令被告須賠償友邦就涉案兩罪獲得的賠償金逾1.8萬港元。

36歲泰國裔被告尹浩然，案發時為酒吧經理。4項控罪指被告於2016年11月22日至2018年6月，與劉承恩及其他不知名人士，一同串謀詐騙友邦保險(國際)有限公司，不誠地虛假表示看似附以證明文件支持的意外保險索償申請為真確，從而誘使友邦核准該等申請，並向被告發放賠償金和發還醫療費用逾4.7萬港元。不過裁判官只裁定首兩項控罪罪成，涉案時間橫跨1年，涉及賠償金額約1.8萬港元。

控方主要依賴被告向廉署作出招認的供詞，但辯方則指被告不諧本地話，進行會面時卻沒有安排翻譯，對被告不公，反對將供詞呈堂。裁判官指觀看錄影會面後，認為整個過程被告均表示明白廉署人員的說話且稱毋須翻譯，故裁定所有供詞均可呈堂。裁判官又指，就首兩項控罪據被告的招認，早於他聲稱發生意外前，他已與串謀者商討看醫生的事宜，故裁定其向友邦提交的資料並非真確，因此罪成。至於餘下兩罪，裁判官認同並無任何證據顯示被告向友邦提交的資料屬虛假 故裁定罪名不成立。

案件編號：ESCC 1154/2022