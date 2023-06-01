休班男警涉柴灣巴士站襲擊男子　案件押後至7.13再訊

一名休班男警涉嫌於今年1月，在港島柴灣小西灣巴士站襲擊一名男子。事隔近3個月，男警被控一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件今(6月1日)在東區裁判法院再訊。辯方表示本周才收到從控方索閱的百多頁文件，因須時處理，故申請案件押後8星期再訊。裁判官最終只批准押後6星期至7月13日再訊，並表明是最後一次押後，被告屆時須答辯。被告續准保釋。

48歲被告劉驍璋，現已停職，控罪書上沒有報稱職業。他被控於2023年1月8日，在小西灣(藍灣半島)巴士總站城巴員工休息室內襲擊郭福基，因而對郭造成身體傷害。根據《侵害人身罪條例》，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

警察不時捲入襲擊案件。2022年10月15日，52歲休班男警陳天柱懷疑受酒精影響，涉嫌在香港仔置富花園地下電梯大堂2度襲擊保安，被控2項普通襲擊罪，以及1項作為交替控罪的醉酒罪，陳最守獲准自簽2,000港元，守行為24個月。另外，於2022年8月6日，48歲男警馮漢邦被指在休班期間，於旺角彌敦道旺角新城1間樓上吧襲擊1名姓魏女子，因而被控1項普通襲擊罪。男警不認罪，案件已於今年3月開審，並於7月4日續審。

案件編號：ESCC 760/2023