2蚊任睇借貸人資料　私隱公署令TE信貸資料庫3個月內糾正

市民個人信貸資料出現保障漏洞！個人資料私隱專員公署接獲市民投訴，指發現其個人信貸資料在不知情和未經同意下，被8間不認識的財務公司多次查閱。經公署調查發現，被投訴及調查的TE信貸資料庫，現由軟媒科技營運，並有多達680間財務公司，每次只花2港元可在5天內無限次查閱資料庫，涉及約18萬名借款人的信貸資料。

私隱專員鍾麗玲今日(6月1日)指出，經調查認為軟媒科技沒有因應相關資料的數量和性質，而設定及採用強密碼政策，亦沒有為密碼設定有效期，不符合網絡安全的基本要求；更甚的是由於該資料庫並無要求財務公司定期更改密碼，令哪怕是前員工亦輕易得悉密碼甚至查閱，情況明顯已違反《私隱條例》的規定。

公署指出，軟媒科技現時仍保留5萬多宗已完成還款超過5年的信貸紀錄，認為屬不必要的逾期保留，漠視條例規定，亦增加相關借款人個人資料外洩的風險；現時若市民曾向銀行或財務機構申請按揭或借貸服務，其個人信貸資料，按現行《個人信貸資料實務守則》，信貸資料機構只可將已完成還款的資料，由完成清還日起計最多可保存5年；而若銀行或財務機構要翻查指定借貸人信貸資料，更必須先獲得其授權才可查閱。

鍾麗玲表示，已向軟媒科技發出執行通知，嚴正指示糾正違反事項；惟她指現時TE信貸資料庫營運和管理方式，並不受行業守則和金融行業法例規管，情況並不理想，建議有關部門以法例、指引或發牌制度對其進行規管，而信貸資料庫營運商亦要實施私隱管理系統，將個人資料私隱保障納入機構的數據管治責任。私隱專員表示昨日(5月31日)已向軟媒科技發出執行通知，必須在3個月作出糾正；若對方未遵從，諮詢律政司意見後或提出刑事檢控，以進一步保障受影響市民的個人信貸資料。