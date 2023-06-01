Foodpanda及戶戶送獨大損競爭　競委會要求改條款

外賣平台現由「Foodpanda」、「Deliveroo戶戶送」兩大公司主導，市佔率逾90%，而兩大平台要求餐廳簽訂獨家條款，與其他外賣平台合作的餐廳將被懲罰，並設立價格限制等。競爭事務委員會認為該些協議或損害競爭，違反《競爭條例》。兩大平台承諾修訂條款，容許餐廳與新進或小型外賣平台合作、刪除價格限制條文。該會指，建議的承諾能釋除疑慮，擬接受承諾，並諮詢公眾。Foodpanda回應指，由於相關法律程序進行中，暫時沒有補充，將繼續全力配合競委會。

大眾於疫情下多用了外賣平台，競委會調查發現，平台為擴大餐廳網絡並限制對手的餐廳數量，會以較低佣金及限營銷活動或銷售分析等，說服食肆簽訂獨家合約，一般收取獨家餐廳的佣金接近25%；非獨家餐廳的佣金則達33.3%。該會又說，獨家餐廳難以轉換合作模式，與其他平台合作，其中Foodpanda要求餐廳預早90天通知；Deliveroo戶戶送更不准轉「非獨家」，除非終止合作後再簽新約。若食肆私下與其他平台合作，平台會追收佣金差價，不過競委會指，追收日遠超實際日子。兩家平台亦阻止合作餐廳在堂食或自家外賣服務，向消費者提供較低價格的餐點。

兩間平台向競委會建議承諾，修訂獨家條款，即使餐廳日後與市佔率不超10%的新進平台及小型平台合作，亦不會失去與Foodpanda或Deliveroo戶戶送獨家合作時所享有的商業獎勵(例如較低的佣金率)；修訂違反獨家合作條文，令餐廳可更容易轉為同時與其他平台合作，亦刪除價格限制條文。

不過，競委會指承諾有效期3年，而若兩大平台市佔率跌穿30%，大部分承諾將失效，惟Foodpanda則會維持不准價格限制。該會又指要求是參考歐盟等國家做法，市佔率達30%持獨家條款等才有反競爭效果，而餐廳可與不逾10%新平台合作的承諾則參考過去多年的情況，尤其眾多平台市佔率僅1%，達10%才算「站穩陣腳」，不受大企業影響。