47人初選案續審　控方稱前議員郭榮鏗曾出席記者會並發表演說

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，今日（6月1日）踏入第61日審訊。控辯雙方繼續就案中「共謀者原則」陳詞，控方呈上文件，列出各共謀者的作為，當中包括未被起訴的前民主動力總幹事黎敬輝，以及前議員郭榮鏗。法官問及兩人的角色，認為單單知悉或支持計劃，不足以指控他們是共謀者。

本案是高等法院案件，移師至西九龍法院審理。控方指，黎敬輝及郭榮鏗均是共謀者。控方解釋，這是因為黎敬輝多次出席初選協調會議，而且有份草擬提名表格和按金收據。黎充分知悉初選計劃。然而法官質疑，黎敬輝出席及記錄會議不過是他工作的一部分，正如法官受聘於司法機構，才每日到法庭審案及抄筆記，但這不代表他同意各人的言論。即使黎知悉計劃，也不代表他支持計劃，或順理成章成為共謀者。

就郭榮鏗方面，控方指，郭曾出席公民黨題為「全面進攻 議會過半 實現五大訴求」的記者會，席間郭曾發表演說。法官指，不是所有公民黨成員都成為共謀者，郭最後亦無出選。控方補充，郭除了在記者會發言，亦曾為初選參選人拉票。林卓廷及黃碧雲的代表大律師稱，簽署提名表格及按金收據不能視作選區共識。另外，選舉論壇中，林公開表明要視乎具體議案，才可決定是否投反對票。大律師認為，執法人員在林家中搜到的筆記，應被視為草稿，甚至是他人所寫，法庭應以林在公開場合所說的話來判定。

案件編號：HCCC 69/2022