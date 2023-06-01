首5個月17宗鯨豚擱淺　海洋公園保育基金指情況嚴峻

不時有鯨豚擱淺在本港沙灘，香港海洋公園保育基金一直關注香港鯨豚保育及擱淺的議題，保育基金自2006年起與漁農自然護理署合作，跟進香港水域內鯨豚擱淺個案。保育基金每年處理約30多宗個案，惟今年截至5月已處理17宗，反映情況嚴峻，令人憂慮。保育基金指，人類活動為鯨豚的生存帶來極大威脅，當中「遭魚網或漁具纏繞」是香港鯨豚的頭號殺手之一。

綜合多年數據，保育基金發現大部分能夠辨別死因的鯨豚擱淺個案中，人類活動是導致其死亡的主因，當中「遭魚網或漁具纏繞」是香港鯨豚頭號殺手之一，而「遭船隻撞擊」和「肺部感染」（包括肺炎、寄生蟲和細菌感染等）亦為常見的死因。此外，化學物品、廢水、塑膠垃圾及魚網工具等會導致海洋污染，嚴重影響牠們的生活，牠們亦會因誤食或受到污染物的傷害，造成不同的嚴重疾病甚至死亡。另外，船隻和海洋工程會帶來噪音污染，影響鯨豚的聽覺和溝通能力，導致牠們的生存和繁殖能力受到影響。

保育基金主席陳晴表示，對比上年同期，擱淺個案有上升趨勢，反映海洋污染、海岸線開發及捕撈活動等正加劇影響鯨豚及其棲息地，呼籲公眾關注問題，並支持政府和相關機構加強保育工作，採取有效措施減少鯨豚受傷或死亡的風險。此外，市民有不同方面可留意，例如進行水上活動時，應避免在船上使用洗頭水和淋浴露；不要在海上或泳灘亂拋垃圾；漁民應妥善處理需要丟棄的漁具或魚網；市民在海灘如發現有丟棄的漁具或魚網，可將它們放置到附近的垃圾桶