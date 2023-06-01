18.9%劏房戶為兒童　 工會倡有兒童家庭可優先入住公屋

本港住屋問題嚴峻，當中不少有兒童的家庭居劏房。根據政府統計處2021年的人口普查，18.9%的劏房住戶為18歲以下兒童。議員吳秋北認為，在簡約公屋和公屋供應逐步增加，政府是有條件和義務讓兒童率先入住簡約公屋等的房屋。議員鄧家彪則建議，政府應於2025年完成全港巡查劏房，並建立登記資料庫等措施。居於劏房的黃太指，因家中空間不足，兩名子女需在矮櫈上做功課。

鄧指出，政府巡查成效不彰是目前主要問題。根據屋宇署提供的數字顯示，本年度屋宇署巡查指標依然是1,650個，估算若要將全港107,200個劏房完成巡查，則需約65年。中長期而言，鄧認為港府應進一步完善劏房租管條例，建立劏房及業主登記資料庫。他認為，業主和地產代理商須向差餉物業估價署登記備案，確保合乎租管條例，經巡查合格後的劏房才可發出牌照。工聯會也建議，政府應優化過渡性房屋或簡約公屋的申請編制準則，認為有兒童居住的劏房家庭應可享有優先申請過渡性房屋和簡約公屋，並享有進一步租金折扣，並適當提供書簿等的津貼。

有居於牛池灣西村約100呎劏房的黃太太指，一家4口居住的環境惡劣，因家中空間不足，兩名子女需在矮櫈上做功課，亦不敢邀請同學到家中玩耍。她又指，到了炎熱的夏季時，即使開啟冷氣後，體感溫度仍感到炎熱。社區幹事蘇嘉樂到訪黃太太的居所時，坦言難以再容納多一個人。