凱施餅店觀塘物華街分店　被業主入稟要求交吉及賠償243萬租金

凱施餅店早前曾有舖位被追租。

早前被指拖欠薪金及強積金供款，並被業主入稟追租及要求收舖的凱施餅店，其位於觀塘物華街的分店於昨天(5月31日)遭業主入稟高等法院，指該店自前年12月至上月，共拖欠17個月租金，遂要求被告方支付欠租及差餉共逾243萬港元，並須交吉舖位。

3名原告分別是涉案舖位業主Yu Chun Fat、 Kam Chun Yu Lim及Chik Ye Kam Yong Arlene，被告分別是凱施食品有限公司及其董事蕭偉堅。入稟狀指，與訟雙方於2016年3月簽訂3年租約協議，被告以每月11.5萬港元租用涉案的觀塘物華街25號群星大廈地舖，並由蕭偉堅作擔保。直至2019年3月雙方更新3年租約，月租為逾13.2萬港元。

原告指被告方自2021年12月起一直沒有支付租金及差餉等雜費，遂於去年11月兩度經律師行向被告發信，要求對方支付欠款但不果。原告指自2021年12月至今年5月，被告拖欠共17個月租金及差餉等雜費，涉款逾243萬港元。原告遂要求法庭頒令被告支付欠款連利息及訟費，並要將舖位交吉。

案件編號：HCA 827/2023