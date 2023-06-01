中大研究證新冠口服藥　助降低院舍長者逾5成入院風險

衞生署早前指社會廣泛使用新冠抗病毒藥有助減低新冠病毒的威脅。香港中文大學醫學院研究團隊分析逾14,000名確診新冠的院舍長者數據，證實本港現有的兩款新冠口服藥，即莫納皮拉韋(Molnupiravir)和帕克斯洛維德(Paxlovid)可有效降低院舍長者入院風險54%及重症率65至83%。面對近期感染數字回升，有關研究結果可為院舍及社區長者提供實證參考，鼓勵他們染病後盡快使用新冠口服藥，以減低重症及入院風險。研究詳情已在國際醫學期刊《JAMA Network Open》上發表。

國際研究證實，上述兩種新冠口服藥可有效降低入院率及死亡率，但現存的數據多以青年至中年人為基礎，缺乏老年、體弱人士的相關數據。中大研究團隊收集了本港14,617名於2022年2月至3月期間確診新冠，並接受社區老人評估小組照顧的院舍長者數據，並進行分析。研究對象平均年齡為83至85歲，當中近35.5%長者獲處方莫納皮拉韋，3.3%獲處方帕克斯洛維德，其餘61.2%沒有使用口服藥。團隊跟進他們的病程30日，發現服用口服藥的長者，入院率下降54%，而重症風險方面則可減65%至83%。

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授兼醫學數據分析中心副主任葉卓風表示，研究結果證實，以上兩款新冠口服藥均可減低院舍長者的入院率；而病情較重需入院治療的長者在使用口服藥後，病情惡化的機會亦降低。中大醫學院內科及藥物治療學系老人科名譽臨床副教授馬漢明指，研究開展的時間正值新冠第5波疫情高峰期，研究結果對於將來治療院舍的新冠患者極具臨床意義。

由於衞生署最新數據顯示，院舍長者二次感染率高達7成，意味將來治療新冠院舍患者的醫療需求仍然存在。因此鼓勵醫護人員為合資格安老院舍長者適時處方新冠口服藥，除了能減輕他們病情，亦能減低醫療體系的負擔。