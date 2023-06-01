機鐵掉頭隧道延展段料2025年動工　2032年底營運

繼東涌綫延綫後，港鐵多個新鐵路項目將於未來1至2年內動工，包括機場鐵路掉頭隧道延展段。據港鐵最新向環保署提交申請環境許可證的文件顯示，該工程預計2025年首季開工，2030年第4季度竣工，翌年首季開操作系統的安裝和測試，並於2032年第4季度營運。

是次工程擬將東涌綫和機場快綫的現有掉頭隧道和橫渡線延伸到香港站以東，長約460米，寬約30米，以方便加快列車在香港站後方轉換路軌和掉頭，從而提升鐵路客運量和列車運行效率，滿足未來運輸需求。此外，提供支援的通風大樓則建於延展段的東端，而緊鄰龍匯道以西是現有香港匯豐總行大廈泵房的分站。

按照暫定施工計劃，中環一帶最快2025年起實施臨時交通管理、交通甲板和公用設施改道；大型挖掘工程則於2026年第4季至2028年第3季內進行。期間，隧道/建築結構、回填及相關工程將於2027年第3季開始，2029年第4季完成。港鐵指,考慮到工地條件和限制、成本和建築計劃，預計主要建造工程將涉及採用開挖和回填方式建造隧道、上層結構建造以及道路和行人路的修復。