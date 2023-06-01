本年度逾2萬兒童參加小一統一派位　近82%獲派首三志願

教育局今日(6月1日)公布，本年度共20,355名兒童參加小一統一派位，共16,688人獲派首3個志願學校，佔81.9%。自行分配學位及統一派位階段獲派首3個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為91.2%。局方提醒家長，2023年度小一統一派位結果將於下周三至四(7至8日)透過郵遞方式通知家長。

發言人表示，小一入學統一派位階段的學額分為兩個部分，甲部佔統一派位學額的10%，不受學校網限制，家長可選擇不超過3所在任何學校網的學校，餘下9成的統一派位學額屬乙部，家長須選擇申請兒童所屬學校網/選校名單內的學校。在參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔2,284人，獲派乙部學額的佔18,071人。

教育局會按申請兒童小一入學申請編號的最後一個數字編配學生家長，在6月13日或14日的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續。若家長在下周五(9日)仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的「領取郵件通知卡」，可於6月10日至11日到指定的領取中心取回《小一註冊證》。此外，已使用「智方便」或「智方便+」啟動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於下周三早上10時起透過電子平台查閱統一派位結果。