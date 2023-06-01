4成受訪社工起薪點低於社署社工　業界冀提供社福機構足夠資源

有4成受訪社工的起始薪金，未達社署同等職級的起薪點。

早前有調查指出社福界人手流失嚴重，業界需設法挽留人才。不過，香港社會工作者總工會今日(6月1日)公佈調查結果，發現社福機構對社工的薪酬待遇整體欠理想，受訪者中有接近4成起始薪金仍未達社會福利署同等職級的起薪點，大部份頂薪點只能到達社署同等職級的中薪點，情況自2000年實施整筆過撥款制度後一直沒有改善。組織建議有關僱主應盡快落實「優化整筆過撥款制度檢討報告」的建議，公開薪酬架構，增加透明度。

社總早前就社福界薪酬待遇進行問卷調查，了解現時於社福機構任職同工的薪酬待遇，獲分別任職於90間社福機構、約750名社福同工回應。社總指出，薪酬偏低將會嚴重影響社福界吸引及挽留人材的能力，令新人卻步、舊人難留，導致業界整體人手不足、青黃不接、打擊士氣，更甚是影響整個行業的專業發展，故此，社總要求社署提供充足資源予業界，讓機構有能力制訂與社署同等的薪酬架構。

除此之外，社總亦發現有3成受訪者所屬機構，未有向離職員工發放因通脹而上調的薪金差額，社總指出此筆款項乃員工應得，要求機構今後悉數發放予離職員工。而調查亦指出有機構發放花紅予員工，社總認為在近年特殊情況下不失為獎勵留任員工的方法，但長遠來說，花紅發放具彈性而不穩定，對同工保障較低。另外調查亦指出大部份機構都為強積金供款設上限，社總認為業界應調升供款上限，加強對社福同工的退休保障。

調查結果亦顯示，社福員工對機構薪酬制度的「透明度」及「滿意度」均偏低，建議機構僱主應盡快落實「優化整筆過撥款制度檢討報告」的建議，公開薪酬架構，增加透明度，而政府亦應提供足夠資源予社福機構，讓機構能盡快改善同工待遇，達致同工同酬的基本原則。