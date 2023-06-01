輕鐵安裝試驗系統　加強監察周邊樹木　避免風季服務受阻

夏季颱風雨季又到，港鐵今(6月1日)表示，已採取預防措施，減低惡劣天氣對設施可能造成的影響。其中，港鐵探討運用更先進科技，進一步收集露天段的樹木數據及提升樹木風險管理。例如在輕鐵車頂試驗加裝監察系統，配合人工智能平台，收集附近樹木生長情況數據，提升預測樹木可能進入輕鐵行駛範圍的風險的能力，讓樹木管理團隊及早辨識及修剪較高風險的樹木，避免影響鐵路服務。

港鐵又指，職員已詳細檢查各車站的排水系統及附近渠道，並確保阻擋雨水的設備準備妥當，如防洪板及沙包等。職員亦已進行演練熟習應急程序，以應對惡劣天氣對鐵路服務的影響，及在乘客有需要時提供適切協助。颱風期間，港鐵維修團隊會在鐵路沿綫候命，在安全及可行的情況下緊急維修可能受損毀的鐵路設施，以及清理路軌上的塌樹和雜物。

港鐵指，服務以乘客和員工安全為首要考慮，惡劣天氣期間服務或需要作出調整，亦可能在未有預先通知下暫停。一般情況下，8號風球生效期間重鐵及輕鐵會盡力維持正常服務；9號風球時，重鐵露天段的列車服務會暫停只維持隧道段的服務，而輕鐵服務亦會暫停。高鐵香港段則於10號風波生效時暫停服務。