拉高睡裙捻胸兼以棍毆親女　六旬的哥非禮及襲擊罪成候判

六旬「的哥」涉嫌趁14歲女兒上床睡覺時，潛入女兒睡房，拉高她睡裙再「捻」她的胸部。他又被指因不滿女兒與男友傾電話太大聲，因此拿棍打她。涉案「的哥」被控非禮及襲擊致造成身體傷害罪。他不認罪受審，案件今（6月1日）在區院裁決。法官指，事主作供時神情肯定，答案清晰，信納其證供，裁定2罪罪成，下令被告還押至6月20日判刑，期間為被告索取背景及心理報告。

67歲被告以「W.M.P.」作代號，報稱是的士司機。事發時女事主X 14歲。控罪指他於2022年5月11日在九龍秀茂坪某單位猥褻侵犯14歲女童X；及於2022年5月14日在同一單位襲擊X。控方案情指，2022年5月11日，凌晨2時許，X剛洗完澡，穿着睡裙，沒戴胸圍和穿內衣，就在她的房間上格床睡覺，當時她「攬住」一條濕毛巾，沒蓋被子。其後，她聽到被告進入房間，她扮作睡覺。被告拿走了她的毛巾，拉高她的睡裙，把手伸入裙，「捻」她的左右胸。X當時感到「驚」和「好核突」。

控方續指，2022年5月14日凌晨2時許，X在上格床與男友Y通電話，被告說X吵着他睡覺，2人因此爭執。被告從X床下拿木色棍打X的頭，X用右手擋開，再用她放在上格床的白色鐵棍，擋到被告木色棍的攻擊。被告見狀即搶去白色鐵棍，被告雙手都拿着棍再打X。X手腳受傷。被告在同月16日被捕，警誡下說：「我無摸我個女」。辯方指，X所述非禮事件沒有發生；就襲擊罪，辯方指被告當晚只是用木色棍嚇X，X與被告因為爭奪木色棍和白色鐵棍而拉扯，X的傷勢是在拉扯過程中造成的。不過，法官不接納辯方說法，裁定被告面對的2罪均罪成。

案件編號：DCCC 724/2022