調查指高學歷高收入者不生育趨普遍　議員倡設津貼及兒童醫療券

本港生育率全球最低，人口老化問題日趨嚴峻。有政黨今日(6月1日)公布香港女性生育意願調查結果，發現有約兩成半受訪者表示未考慮生育，原因包括經濟及教育壓力、想享受自由生活等；另有逾8成受訪者認為，政府鼓勵生育的措施不足。有議員建議港府設立新生嬰兒津貼、增設兒童醫療券等，提高出生率。

有政黨於今年4月至5月期間，以網上問卷形式訪問471名18歲以上女性，了解她們的生育意願及不生育原因。結果顯示，有近兩成半受訪者不考慮或未知會否生育，當中逾3成的教育程度為大專或大學以上，有近兩成半的家庭總收入達40,000港元或以上，反映高學歷及高收入人士不考慮生育的現象愈趨普遍。議員葛珮帆表示，有超過8成受訪者認為港府的鼓勵生育措施不足，期望增加託兒及幼兒照顧服務，以及鼓勵公司推行家庭友善政策等。

該政黨的家庭事務委員會委員蕭煒忠建議，港府應成立「新生代嬰兒基金」，為每名新生兒童設立戶口，以家庭儲蓄和政府配對資助方式協助兒童累積資本。基金可用於升學、就業或就應付危疾等提供財政支援。此外，他又建議設立「新生嬰兒津貼」及增設兒童醫療券，減輕家庭的財政壓力，鼓勵市民生育。