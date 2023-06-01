海關橫瀾島截3船　檢400萬元走私凍肉拘9男

海關透過情報分析，懷疑有人利用躉船於本港東南面水域進行走私活動，有組織罪案調查科隨即聯同情報科和港口及海域科進行聯合打擊行動。港口及海域科督察陳景鋒表示，海關船隊隨即部署區域巡邏船及高速截擊艇前往相關水域，至昨晚(5月31日)約8時，關員於橫瀾島近香港東南面水界附近發現一艘由拖船拖行的躉船，以及一艘靠泊在躉船旁邊的漁船，當時船上人員正利用剷車及吊臂將一袋袋的貨物由躉船運上漁船，懷疑進行走私，關員於是截停躉船搜查，並派出高速截擊艇追截向本港南面水域逃走的漁船。

當時，拖船及躉船共載有6名本地船員，報稱船上載有凍肉，關員要求船員出示載貨艙單時，對方僅能提供一張非常簡陋粗疏的文件，當中既無列明裝運地及目的地，連寄貨人及收貨人的資料亦欠奉。由於情況相當可疑，海關於是將躉船押送至柴灣公眾貨物裝卸區，並將該批貨物及船員交由有組織罪案調查科跟進。另一方面，高速截擊艇最終於距離本港南面水界約1海里的位置截停涉事漁船，該船載有3名內地船員，隨後亦連人帶船被押送至同一地點。

有組織罪案調查科督察何廷俊稱，海關在今次行動拘捕9名男子(29至54歲)，分別為船長、機手、輪機長及工人等，並檢獲約40噸、估計市值約400萬港元的凍肉，當中主要為牛柏葉及牛內臟，其包裝有加拿大的標誌，相信有機會經由美加地區入口。初步調查顯示，今次來取貨的漁船是經由內地入境，取貨後便會返回內地，該科會循不同方向作出調查，例如貨物來源、登記船東等，不排除有更多人被捕。

另外，海關發現涉事船隻並無任何冷藏設備，凍肉隨意放置於室溫中，質素及安全成疑，相信消費者食用會對健康產生嚴重影響。不法分子不斷轉換走私手法逃避海關偵查，以及內地嚴格的食品檢疫制度和稅項，海關會繼續深入分析情報，堵截及打擊一切走私活動。