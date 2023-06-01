涉誘12歲女援交　油站職員判囚22個月　官斥對女童影響不可逆轉

有風化案底的油站職員，透過社交媒體結識2名只有12歲的中一女童，聲稱向女童提供「搵快錢」機會，嘗試誘使她們參與援交。女童通知家人並報案。女執法人員於是假扮12歲女童「放蛇」，並採取拘捕行動。涉案油站職員早前承認3項控制他人非法性交或賣淫罪，押後至今（6月1日）在西九龍法院（暫代區院）判刑。法官指被告專找心智未成熟的年幼女童下手，或會對她們造成不可逆轉的影響、不可磨滅的印記，判被告入獄22個月。

26歲被告沈天韋，單身，報稱是油站職員，被控企圖促使兩名讀中一的女生X和Y，以及女警24646成為娼妓。被告有非禮案底。心理報告顯示，被告會被未發育女童吸引，重犯機會傾向甚高，應接受心理輔導。辯方求情指，被告沒有威脅事主，沒證據指事主受重大心理創傷。法官接納這是求情因素，但同時指出，法庭有責任保護幼童，以33個月監禁作為3罪量刑起點，因認罪下調至22個月，全部控罪刑罰同期執行，總刑期22個月。

案情稱，2022年3月17日，X經同學介紹認識綽號「鬼囝」的被告。被告問X有沒有性經驗及是否「大胸」。被告說，只要她肯依安排與男子性交，或介紹其他女童予被告，就可賺很多錢，被告會從中抽佣約三成，又稱可找客人「買你第一次」。X的同學Y之後得悉此事，為證明被告正從事非法勾當，故假稱需要錢並聯絡被告。X和Y的家人得知事件後報案。隨後，一名女執法人員自稱是12歲女生，聯絡被告並相約見面。同月22日2人見面，女執法人員趁機拘捕被告。

案件編號：DCCC 958/2022