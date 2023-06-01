今年4月零售業總銷貨價值　臨時估計為347億港元

政府統計處今日(6月1日)公布，本港今年4月零售業總銷貨價值臨時估計為347億港元，較2022年同月上升15%。今年3月的零售業總銷貨價值的修訂估計，較2022年同月上升40.8%。與2022年同期比較，今年首4個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升21.7%。

上月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.4%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億港元，較去年同月下跌11.9%。另扣除其間價格變動後，上月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月上升13.3%。而按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年4月與去年同期比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升75.2%。其次為其他未分類消費品(銷貨價值上升17.8%)；服裝(上升38.6%)；食品、酒類飲品及煙草(上升3.9%)；百貨公司貨品(上升14.0%)；藥物及化妝品(上升34.8%)；汽車及汽車零件(上升18.4%)；鞋類、有關製品及其他衣物配件(上升26.2%)；中藥(上升7.3%)；書報、文具及禮品(上升29.9%)；以及眼鏡店(上升16.6%)。

另一方面，今年4月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌7.9%。其次為電器及其他未分類耐用消費品(銷貨價值下跌13.1%)；燃料(下跌10.2%)；以及家具及固定裝置(下跌26.0%)。截至今年4月底的三個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升29.2%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升25.5%。估計為347億元。政府發言人表示，隨着消費氣氛及訪港旅客人數持續改善，零售業總銷貨價值在4月按年明顯上升。展望未來出訪港旅遊業和本地消費需求的復甦應繼續有助零售業表現。政府發放消費券將提供進一步支持。