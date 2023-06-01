專業服務協進支援計劃接受新一輪申請　8.31日截止

為加強本港專業服務行業與境外同業的交流和合作、推動相關宣傳活動，提高本港水平和對外競爭力，為數2億港元的「專業服務協進支援計劃」下的主計劃今日(1日)邀請新一輪撥款申請，歡迎專業團體、工商組織及研究院所等非分配利潤機構提交建議項目，計劃旨在資助由業界主導的非牟利項目。

主計劃每個獲批項目的最高資助額為合資格項目成本總額的90%或300萬元，以較低者為準。當中涵蓋的專業服務行業眾多，包括會計、法律及爭議解決、建築、工程、醫療、設計等服務。一般而言，推行項目的直接開支均可獲得資助，例如人手開支、活動場地及布置費用、製作及推廣費用等。主計劃亦會資助香港境外舉行並為期較長的專業實習或見習計劃，參加人士的交通費和住宿費亦可獲資助。

截至5月初，已有超過90個不同項目獲得主計劃資助，當中包括在香港及其他地方舉辦的項目。這些項目包括提升本地專業人士水平的能力提升項目，例如培訓課程、工作坊及考察團；展示本港專業服務行業優勢的外展及推廣活動，例如推介會及參加外地展覽；加強本港專業人士與境外相類行業互動聯繫的交流活動，例如外訪活動對香港專業服務具潛力的境外市場進行調查，以至為專業人士制訂良好做法指引和手冊等。

主計劃和津貼計劃全年接受項目及活動建議申請，並按季度進行批核。新一輪申請截止日期為8月31日。政府本月會為有意向支援計劃申請資助的機構舉辦簡介會。