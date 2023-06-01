外賣平台條款苛刻佣金高　食肆硬食求存　坦言「預咗被剝削」

競爭事務委員會調查發現，兩大外賣平台領先市場，卻向食肆施加眾多限制，包括要求外賣平台上的食物價格為「最低價」，又限制簽訂獨家合作食肆不准與其他外賣平台合作，否則會遭懲罰，而平台會向非獨家合作的食肆索約33%佣金，或違反競爭條例。有食肆呻平台佣金及條款「好辣」，但為了爭取曝光率，或多做生意交租，只能「硬食」貴佣，另有食肆打算退出合作關係。

專營酸菜魚等菜式的中式菜館經理羅小姐指，餐廳為爭取於各外賣平台上架宣傳，多做生意，沒有向個別平台簽訂獨家合約，因此佣金佔收入逾30%，並透露最近平台再加佣金。無奈為多做生意，他們只能忍受利潤減少。羅續指，由於佣金貴，餐廳迫於無奈需調升餐點售價，但合約限制了定價模式，令他們兩難。她期望未來能再與其他外賣平台合作，紓緩壟斷的問題。

小店負責人倪先生則呻其店的佣金高達38%，變相透過平台每收取100港元，他們只得62港元，但因為該店座位數量少，僅約10張，單靠堂食及外賣自取，不足以交租、維持營運，又指現時外賣平台收入佔20%整體生意，「預咗被剝削」。被問到為何不簽獨家合約，倪坦言雖然平台會減收佣金至10%多，但由於條款嚴苛，寧願與多間平台合作，擴闊客源。另一餐廳負責人則指，平台收費高企，需要接外賣自取的訂單，寧願「熄機」，打算於合約期滿取消合作關係。

市民吳先生認為，外賣平台設下妨礙競爭條款「賺到盡」的做法自私，而限制堂食價格的要求更阻礙其他食客享受平價美食的權利，影響市場發展。盧先生坦言兩大平台已經獨大，商戶、市民只能接受，只好訂餐前比較平台的餐價與食物種類。王女士則稱獨家合約等要求屬商業行為，難說對其他企業是否公平，食肆與平台達共識便可。但她理解競委會需維持公平的競爭環境，只是壟斷情況短期難改變。