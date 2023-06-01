直資初中生衝上雲霄　明年珠海實習駕駛小型飛機

初中生亦有機會駕駛飛機衝上雲霄！位於觀塘的直資學校慕光英文書院去年起推出初中飛行課程，學生除了在校內模擬駕駛飛機外，最快明年可到珠海機場學習駕駛真實小型飛機。該校亦計劃讓學生自行組裝小型飛機。

慕光英文書院去年於中二級創新科技科推行「SPACE M」恒常飛行課程，教授學生關於航空、天文、宇宙探秘、觀星辨位、太陽觀測、觀察深空天體及銀河系等知識，並斥資數十萬港元興建航空教學室「問天閣」後，內設DA-40小型飛機模擬器讓學生進行飛行駕駛練習。該校最近與內地航校合作，將挑選熟悉航空知識及模擬駕駛的精英學生，參加內地航空研學團，前往內地體驗專業機師訓練用的CAE全動和固定飛行模擬器，並最快明年起到珠海通用航空機場進行飛行訓練，駕駛真實小型飛機，更會到四川成都廣漢中國民用航空飛行學院實地考察。該校期望透過相關課程的理論和實踐，讓學生能於17歲時考取國內私人飛機駕駛執照(PPL)。

除了學習駕駛飛機，該校課程亦會教授飛機結構知識，學生可學習到如何裝嵌飛機零部件，該校亦會購買相關零件，讓學生在校內或內地工廠自行組裝小型飛機。該校副校長張永豐表示，由於老師並非航空專業出行，相關課程最初只能邊學邊教，但今年起邀請到飛行愛好者擔任義務航空課程顧問，重新設計課程。另外，有飛機師昨日(31日)駕駛一輛私人雙引擎小型飛機從美國芝加哥抵港，並將該飛機捐予內地某基金會，上述義務航空課程顧問組織該校學生昨日進入本港機場禁區接機，藉此提早參觀並接觸真實小型飛機的駕駛艙。