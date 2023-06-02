中大擬發射首顆衞星上太空　研究遙距偵測車輛及山泥傾瀉

香港中文大學將首射首顆衞星進行研究，並會進行以衞星監測道路車流量及山泥傾瀉的研究項目。該兩個研究項目最近獲港府「智慧交通基金」和 「創新及科技基金」資助共3,300萬港元。中大研究團隊並與中國科學院、中國航天科技集團有限公司、本港運輸署、土木工程拓展署及地政總署等部門合作，攜手推動香港智慧城市建設和可持續發展。

其中，獲「智慧交通基金」資助的項目名為「基於遙感技術進行偵測車輛及車輛里程估算」，利用衞星遙感技術對本港道路車流量進行定期廣域監測。研究成果將應用於輔助運輸署現有交通監察流程，大幅提升對城市交通狀況的感知與分析能力，為交通規劃與管理提供更全面和科學的資訊化決策支援。

至於獲 「創新及科技基金」資助的項目名為「面向滑坡準即時監測的CUHK衞星建設及集成遙感技術研發」，為首個獲港府資助的對地觀測衞星建設項目。研究團隊將研製並發射首顆中大衞星，未來將服務於自然災害監測、碳中和、可持續發展等研究領域。該項目也將教學與研究相結合，讓本科生和研究生參與衞星技術的設計、開發和應用，採用實踐導向的方式培養航空航太科學和技術領域的跨學科人才。