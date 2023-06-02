港大天灸療法6.12起預約　紓緩呼吸系統症狀及疫後調理

「天灸療法」是中醫「治未病」的其中一種方式，可改善鼻敏感、哮喘、感冒、腸胃不適及月經不調等都市人常見的健康問題，以及新冠預防及疫後調理等。香港大學專業進修學院中醫臨床中心及中藥房將在今年夏季推出「天灸療法」，並於6月12日起開始接受預約，為有需要人士提供服務。整個療程共貼藥三次（包括初伏、中伏、末伏），收費為600港元。

「天灸療法」是中醫傳統外治療法之一，以中醫經絡學說為基礎，以特製的中藥敷貼在背部4至6個穴位，通過腧穴經絡影響相應的臟腑，達到扶正袪邪的效果。根據中醫「冬病夏治」的理論，在冬天容易發作疾病，適宜在陽氣旺盛的夏季進行預防和治療，而「三伏天」又是夏季最炎熱的時候，為溫煦肺經陽氣、驅散體內寒邪的最佳時機，故一般天灸貼藥都在「三伏天」進行。今年天灸日期如下，初伏位於7月11日，中伏位於7月21日，而末伏則位於8月10日。

天灸療法主要適用於各種冬季易發的疾病，包括鼻敏感、哮喘、慢性支氣管炎、慢性咳嗽、容易感冒、經常手足冰冷、腸胃疾病、消化不良、慢性腹瀉、痛經、月經不調、白帶過多、腰膝痠軟及水腫，以及新冠預防及疫後調理等。學院提醒，孕婦或兩歳以下兒童、濕疹患者或皮膚過敏者等、嚴重糖尿病患者、嚴重心肺功能不足等人士、經中醫辨證或判斷為不適合的人士均不適合「天灸療法」。如有任何疑問，請向中醫師查詢。