海關破逾4千萬元轉運冒牌貨　拘捕3名男子

香港海關於上月15日至29日一連兩星期採取代號「追跡者」的特別行動，打擊跨境轉運及供應本地冒牌及侵權貨品活動，出動50人破獲22宗案件，共檢獲約7.8萬件懷疑冒牌及侵權貨物，包括手錶、電話配件、手袋、衣服和波鞋，估計市值超過4400萬港元，為最大宗針對拆貨場冒牌貨物案件。

海關指出隨着全球疫情紓緩，香港物流業復甦，拆貨場貨物暫存時間比疫情前縮短，海關在不影響拆貨場的運作下需在大量的貨物中抽查可疑貨物檢查，大大增加執法的難度。海關故透過情報及數據分析、實地勘察及過往經驗，鎖定數個風險評估較高的拆貨場，成功偵破13宗案件。惟其後不法分子因應海關行動而改變策略，例如改變運輸路線、以地點偏遠及隱蔽拆貨場逃避海關偵查。另有7宗案件拆貨場位置隱蔽，其中一個拆貨場位於工廈地下，鐵閘長期關閉，沒有任何招牌，入口需經過工廈停車場才能抵達，亦有拆貨場位置偏遠於公路，人員需經山路才能抵達，外圍多數有貨車及圍板掩護。行動中，檢獲的冒牌貨大部分會轉運至南美、中東、非洲及南亞等地。

與此同時，海關偵破兩宗由深圳灣口岸入境貨車上檢獲冒牌貨品。其中一宗發生於上月15日晚上，海關檢查由深圳灣口岸入境貨車，搜出逾900隻懷疑侵權藍光光碟，市值約3.7萬港元，拘捕一名55歲司機。海關隨即展開監控派遞行動，在旺角商場一間店舖，檢獲約2100隻懷疑售賣侵權藍光光碟，估計市值逾8.7萬港元，當場拘捕一名57歲店舖負責人。檢獲侵權光碟質素較差，約正貨價錢的1至2成。行動中3人被捕，包括2名司機及1名光碟商店負責人，3人現獲准保釋候查。