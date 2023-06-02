亂拋垃圾罰$3000阻街罰$6000　當局研累進罰則下月向立會交報告

政府建議將亂拋垃圾及店舖阻街的定額罰款，由原來的1,500港元，分別提高至3,000港元和6,000港元，今日(2日)在立法會的委員會上，環境及生態局表示，公眾諮詢中大部分意見都支持提高罰款，為讓市民知悉新法例，政府會在修例通過3個月後才正式落實新罰款，並會加強宣傳教育。

不少議員關注當局如何執法，議員林振昇認為在垃圾桶旁棄置垃圾及隨街吐痰都屬違法，但執法並不嚴謹。議員何俊賢關注提高亂拋垃圾罰款後，地區的拾荒者或在不知情下獲發告票，希望當局增加宣傳，環境及生態局表示，長遠會找合適地方，讓回收業界暫存廢紙。

議員梁子穎指，店舖阻街問題仍然嚴重。環境及生態局副秘書長羅翠薇回應，會為前線人員提供培訓，以及參考執法部門的執法情況，包括為小販管理隊提供隨身攝錄機，協助日常工作。當局亦會研究議員建議將店舖阻街設累進罰則，下月會向立法會交代詳細報告。

議員邵家輝批評，當局針對店舖阻街的執法欠缺具體準則和指引，建議列明店舖阻街一段指定時間，便會獲發多一張告票，增加阻嚇性，避免店舖將罰款「當交租」。食環署副署長姚繼卓指，署方沒有硬性標準，需視乎實際情況處理不同個案，部分情況下執法人員會在店舖收回阻街貨物後才離開。