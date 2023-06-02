職業安全及健康訓練課程　現接受報名

勞工處職業安全及健康訓練中心將於2023年下半年舉辦多項職業安全及健康訓練課程，以加強在職人士的職業安全健康意識，及對職業安全法例的法定要求和標準的認識。訓練課程涵蓋的範圍廣泛，包括：

1.防止工業意外的主要相關安全及健康法例

2.安全管理規例與安全視察計劃及意外或事故的調查

3.密閉空間規例及其他與危險評估相關的安全法例

4.防止辦公室（包括貯藏室）工作意外的主要相關安全法例

5.工業意外個案分析及相關安全法例和與僱員責任相關的主要安全及健康法例（設有兩班以英語授課）

6.惡劣天氣下及酷熱環境下工作的安全法例

7.建築地盤（包括裝修、維修、改建及加建工程）安全的相關法例簡介與相關工作守則簡介

8.高處工作（包括懸空式竹棚架及吊船）的安全規例與棚架及吊船的工作守則（新課程）

9.塔式起重機（天秤）、其他起重機械及起重裝置相關安全規例與安全使用塔式（天秤）及流動式起重機工作守則（新課程）

10.負荷物移動機械規例與安全使用動力操作升降工作台及常見的重型機械

11.飲食業安全的主要相關法例

12.職業安全及健康條例與規例

13.體力處理操作的安全規例

14.危險物質規例

15.使用電腦的職業健康錦囊與勤運動工作醒

16.工作壓力與快樂工作間

17.工作間的急救常識

18.職業病預防策略與工作與健康生活方式

除特別註明外，課程主要以廣東話教授，上課地點為荃灣眾安街68號荃灣千色匯I13樓勞工處職業安全及健康訓練中心，費用全免。市民可於該訓練中心或勞工處職業安全及健康部各分區辦事處索取報名表格，或於勞工處網頁下載。