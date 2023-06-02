舉報虐兒草案刊憲　社署增幼兒中心宿位應對　冀招募寄養家長

《強制舉報虐待兒童條例草案》已於昨日(1日)刊報，本月14日首讀及開始二讀辯論，涉及的相關行業人士甚廣。有持份者擔心新法例通關後會引發大量舉報虐兒個案，社署表示，將會增加留宿幼兒中心的宿位及招募更多寄養家長，有寄養家長表示要與寄養兒童建立良好關係，亦願意接待受虐兒童，希望社署可以提供講座，避免教導時觸及敏感議題。

本港現時共有950多個寄養家庭，為大約800多名兒童提供寄養服務，200多名兒童正在輪候服務。曾接待被虐兒童的寄養家長謝麗敏表示，至今接待過3個小朋友，她說要與寄養兒童建立良好關係，互相尊重及保持幽默感，還會教導他們簡單家務，與中學的寄養兒童則會談更多個人經歷。另一名寄養家長姜太，在2021年接待一個9個月大男嬰，至今仍同住。她指，願意接待受虐兒童，但認為受虐兒童的情緒可能會較為敏感，希望社署可以提供講座，教導如何保持良好溝通，如應否避免談論部分議題或如何令兒童增加安全感等。

社署助理署長鄒鳳梅今日(2日)在電台節目表示，若有受虐兒童個案，署方會考慮寄養家庭的情況進行分配，社署社工會跟進有關個案，若有需要可以轉介臨床心理服務等。她呼籲有心人士可成為寄養家長，不論年齡、性別、職業、婚姻狀況及本身有沒有子女等，都能申請，最重要是願意付出愛心及時間。