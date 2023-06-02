安置拖逾10年　676戶居民符合回遷資格　大坑西新邨料建3300伙

拖逾10年的大坑西新邨重建終有定案！管理大坑西新邨的平民屋宇今日（2日）舉行簡報會，預計住戶將於2024年遷出，重建後項目可提供逾3,300個單位，其中1,300個單位供合資格住戶回遷，料於2029年落成重建項目，比原定計劃推遲2年。現時已有1,012戶提交住戶資料聲明書，當中有676戶符合回遷資格，符合資格住戶可選擇永久交回單位、或是選擇回遷並獲發津貼，以一人家庭為例，最高可獲54萬港元租金津貼及3萬港元搬遷津貼。

平民屋宇代表表示，住戶總數為1,236戶，現時仍有224戶未交回住戶資料聲明書，故難以了解租戶為何未有提交聲明書或不願提交的原因，他呼籲住戶盡快提交，若有需要會提供協助，並會酌情考慮處理。

審核租戶回遷資格後，有676戶、佔67%屬符合資格，而符合資格住戶可選擇方案一：自行安排臨時居所；或由駐邨社工隊協助推薦申請過渡性房屋，此類住戶可獲租金津貼及搬遷津貼，以1人家庭為例，搬遷的5年期可獲合共54萬港元租金津貼，平均每個月9000港元，而搬遷津貼則為合共3萬港元。方案二則是交回單位並永久遷出，以一人家庭為例，可獲一次性津貼67.5萬港元及搬遷津貼1.5萬港元。

至於已登記但不符合回遷資格的租戶，可獲每人一筆過特惠搬遷津貼10萬港元，每戶上限為70萬港元。不過，若住戶仍不願意提交住戶資料聲明書及不願接受任何搬遷方案，或只能以強制收樓方式處理。