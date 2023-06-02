多個運輸業工會斥輸入外勞如糖衣毒藥　促增人工福利吸本地人才

工會憂輸入外勞損本地就業 冀改善勞工待遇吸引本地新人

近期港府有意在運輸業輸入外勞，惟相關政策惹不少爭議。香港運輸物流業工會聯會、公共小型巴士職工會、機場空運員工協會及香港旅巴司機職工會今日(2日)聯同行業從業員發起反對擴大輸入外勞請願行動，向當局遞交請願信。工會指，現時小巴司機、機場行李搬運員等運輸業工種底薪僅約1.3萬至1.4萬港元，每日工時約8.5小時，而且較多以長工時形式以換取相對合理回報。工會認為，本港職業司機、機場地勤等基層職位人行門檻並不高，只要有合理及優厚的薪酬待遇必定能吸引本地勞工入行，憂慮會打擊本地基層工人就業機會，直言擴大輸入外勞猶如糖衣毒藥。

以專線小巴行業為例，公共小型巴士職工會指出，入行門檻低，只須持有正式駕駛執照最少1年即可考牌，完成職前課程獲證書後即可申領小巴駕駛執照，而本地亦不乏持有本地正式駕駛證的小巴司機。根據運輸署截至2021年12月31日的駕駛執照數字，公共小巴正式駕駛執照人數為167,930人。該職工會認為，較少新人願意入行是由於薪酬水平遠遠追不上類似性質工種或其他行業工種，現時小巴司機薪酬一般只有1.3至1.4萬港元，每天工時為8.5小時，是眾多職業司機工種中薪酬嚴重偏低的行業。根據政府統計處數據顯示，去年12月運輸業平均工資率是23,496港元，加上工作環境不佳，承受的責任和壓力與待遇不成正比，自然無法與其他行業競爭勞動力。而旅遊巴行業的情況亦與小巴業類似。

航空業方面，機場員工指他們薪酬由「底薪、津貼及加班費」3部分組成，整體前線員工底薪嚴重偏低，以行李搬運員為例，底薪約有1.3至1.5萬港元、飛機維修員底薪約1.5萬港元，以及機艙清潔員底薪約為1.5至1.6萬。故此，大部分機場員工必須天天加班以長工時為代價賺取足夠養家的收入，加上機場地理環境偏遠、交通費貴、車程時間長，亦是不吸引勞動力人行機場的因素，就機場的工作狀況，工作環境而言，要吸引本地勞動力入行，包括能重新吸納機場員工回流機場工作，薪酬水平必須比一般市面高，才能加強新人入行意欲。

港運聯又指，輸入外勞事宜一直由勞工處轄下的「補充勞工計劃」審批申請，並由勞工顧問委員會監察，即現時已有機制讓有需要的僱主申請輸入外勞。港運聯及行業工會反對政府設「特別計劃」擴大輸入外勞，建議政府可優化現有機制，例如審批時間，防止濫用。工會憂慮，「特別計劃」形式繞過現行有效機制，會成為極壞的先例，認為政府應三思其害。港運聯主席儲漢松和行業工會建議，港府需要研究及督促業界僱主如何改善從業員的薪酬待遇，提升本地勞動力入行意欲，而非一味迎合僱主為求節省成本「招數盡出」要輸入外勞，縱容僱主壓低整個本地勞工市場的人工。另外，機場員工一直面對交通費昂貴、車程時間長等困境，眾工會則期望政府及有關當局應為機場員工提供免費員工專車上下班，以及更為優惠的乘車優惠。工會更希望勞、資和政府三方合作，就未來有殷切需求人力資源的運輸物流業工種推出先行的培訓計劃，並向從業員提供培訓津貼，同時設立更多措施鼓勵年輕人、家庭照顧者等人投身運輸物流業，勿過度依賴外勞。