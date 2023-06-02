涉2019年油麻地參與暴動　5男2女今認罪　還押至6.29判刑

2019年11月理工大學遭圍封期間，大批人士在油麻地一帶參與示威，試圖「圍魏救趙」，欲分薄理工大學外的執法人員數目，其後有多名示威者被捕。示威者當中被控暴動罪的5男2女，今（2日）於區域法院承認控罪，法官在聽取辯方求情後，押後至6月29日判刑，期間眾被告須還押。

本案7名被告依次為胡海維(23歲，學生)、翁永勝(21歲，學生)、溫育賢(26歲，學生)、許鵬毅(30歲，文員)、葉穎燊(24歲，裝修工人)、張芷晴(23歲，女，兼職侍應)、周鳳彥(30歲，女，編輯)。他們被控於11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。張與周各另被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，張被指管有1個鉗及1個板手，周被指管有1個螺絲批，周另被控管有攻擊性武器，即1個能發出雷射光的裝置。該3項控罪獲法官批准於法庭存檔。

案情指自2019年11月11日起，大批示威者進佔香港理工大學，執法人員其後設防封鎖理大。及至案發當日，網上有人呼籲上街聚集、「營救」理大內的示威者。約晚上10時，人員抵達加士居道組成防線往北推進，雙方其後在彌敦道與窩打老道交界對峙。示威者大部分穿黑衣、戴口罩或防毒面罩等，有人以雷射光照向人員及投擲汽油彈，估算數量達250枚。至近11時半，人員展開圍捕行動，示威者開始逃走，人員最终成功截獲213人，包括本案7名被告。案中有4名警察在執勤時受傷。

案件編號：DCCC 843/2020