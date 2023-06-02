憂本地僱員失業減薪　建造航運等業界反對無諮詢輸入外勞

港府近期在外地推行多項「搶人才」、輸入外勞的措施。惟香港建造業總工會調查後發現，逾80%建造業工人反對輸入外勞，擔心會令本地工人失業或減薪，出現開工不足的情況。有工會今日(2日)較早時與勞工及福利局局長孫玉菡會面，反映對擴大輸入外勞的憂慮，並遞交人力資源規劃建議書。該工會又建議，輸入外勞需依照「補充輸入勞工計劃」執行，並需要改善本地僱員就業薪酬福利。對於政府正式實施輸入外勞後採取的後續行動方面，議員黃國指需視乎實際情況而定。

香港建造業總工會早前進行問卷調查發現，81.3%建造業工友不贊成輸入外勞，超過70%受訪者認為輸入外勞會造成本地工人失業和薪酬下降。工會又指，雖然建造業議會預測人力供應有缺口，但5月尾仍有20%工人無工開，若政府不把關，將變相輸入廉價勞工，損害本地工人的利益。該工會理事長黃平指出，建造行業入行難，經培訓後留在行頭的也不易，如果新人首3年採取月薪制將會加強行業人力供應穩定性。香港民用航空事業職工總會副主席葉以勒透露，有自啟德機場年代工作至今的機場貨運從業員反映，公司近期積極請人，但卻取消「雙糧」安排、業內交通津貼和超時補水水平，尤其夜班津貼，其實比1997年前還要低。他又指機場搬得偏遠，卻沒因偏這提供較佳條件，反而壓縮薪酬待遇，請不到人就想簡單地以輸入外勞來解難，認為絕非好方法。

另外，公務員待遇方面，勞工界議員梁子穎表示，在新制公務員(2000年6月1日起)較舊制差，尤其房屋福利大不如前，以二級工人為例，以前若入職成為公務員，基本上房屋津貼不用太過擔心，但現在則遠不如以前，變相拉近與私人市場的差距。在青年學歷方面，梁認為，現時青年人擁有大學學歷後，則不願從事學歷要求較低的工種，如建造業等，而且較多學生在高中至大學時大多學習學術理論，猶如「返唔到轉頭」。他期望政府可在高中推行多些專才專科就業措施，初中時做好生涯規劃。工會建議，香港向「八大中心」定位發展，須以本地人才為本，不斷擴大輸入外勞有損港人就業機會，更會窒礙青年上流，長此下去恐積累怨氣，不利社會和諧。工聯會又指，如有實際需要輸入外勞，應按現時行之有效的「補充輸入勞工計劃」申請，由勞顧會負責審批和監察。