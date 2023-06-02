4人涉2019年油麻地暴動罪成　3人判囚　1人判入教導所

2019年11月18日警方封鎖理工大學期間，有市民應網上號召於油尖旺一帶聚集，試圖「圍魏救趙」，213名示威者被捕。4人早前經審訊後被裁定暴動等罪成，押後至今（6月2日）在西九龍法院判刑。其中1名19歲女生判入教導所，其餘3人判入獄4年6個月至5年2個月不等。

4名被告分別是女子鄧妙小（19歲）、余柏鏗（24歲）、李永賢（27歲）及陳志遠（23歲）。他們被控暴動罪，鄧另因管有35條黑色膠索帶，被控管有物品意圖摧毀或損壞財產；余另因一支能發射藍光的黑色雷射筆意圖用作攻擊性武器，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。

4人否認所有控罪受審，結果全被判罪成。其中李永賢辯稱是一名攝記者，因走得太近示威者而被誤認作示威人士，雖然他將記者背心掛在腰間，但這只可說是自招嫌疑的情況，力陳他沒有參與暴動。法官不接納他的辯解，裁定他罪成。法官判刑時指，鄧妙小非領導角色，考慮到她的年紀，判她入教導所。至於其他被告方面，因李永賢站在前線，刑責較重，判他入獄5年2個月；陳志遠身上裝備不多，刑責較輕，判入獄4年6個月。余柏鏗則入獄4年9個月。

案件編號：DCCC 788/2020、DCCC 575/2021、DCCC 832/2022