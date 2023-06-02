單日連破3毒案拘4人　起獲1.1億元貨　檢獲大麻花創今年最多

執法部門昨日（1日）在元朗、天水圍及鴨脷洲採取反毒品行動，拘捕3男1女，檢獲309公斤懷疑大麻、59公斤懷疑可卡因及14公斤懷疑海洛英。3宗案件檢獲的毒品總值約1.1億港元，其中元朗一案更是今年單一大麻花檢獲量最多的案件，執法部門正調查各宗案件，不排除稍後有更多人被捕。

昨日清晨時分，執法人員突擊搜查流浮山一個3層高的村屋單位，在屋內搜獲12包共重約8公斤的懷疑海洛英粉末、6塊共重約2公斤的懷疑海洛英磚及25盒曲奇餅，經檢查後，證實盒內每塊曲奇餅均藏有懷疑海洛英粉末，累計重約4公斤，當場拘捕屋內一名姓蘇(35歲)無業男子。

同日下午，人員在元朗喜業街一幢工廈進行埋伏，期間發現一名可疑女子從單位離開，隨即上前截查。人員在該名女子所孭的手袋內檢獲1公斤懷疑冰毒，繼而將她押回單位搜屋，當時屋內放置8條車胎，其中一條車胎已被割開，內藏6包、每包重約1公斤的懷疑冰毒。人員緊接割開其餘7條車胎檢查，再搜獲52包同樣包裝的懷疑冰毒，遂拘捕該名持雙程證的姓方(22歲)內地女子，她報稱無業。

同晚，人員在鴨脷洲截查一輛私家車及一輛輕型貨車，從兩車上發現21個尼龍袋，內裏載有256包、每包重約600克的懷疑大麻花，總重量高達309公斤。兩名姓龔(40歲)及姓鄭(36歲)男司機即時被捕，他們分別報稱無業及送貨司機。被捕人士現正扣留調查，他們稍後會被落案起訴「販運危險藥物」罪，案件明日(3日)分別於觀塘法院及粉嶺法院提堂。

調查人員表示，販毒集團利誘不同人士擔當不同角色，有人負責租用及管理單位、有人運送毒品，亦有人將毒品從匿藏的物件內取出，相關安排是企圖分割每個人的職責，增加執法難度；另外，毒販租用不同大小單位分批儲存毒品，藉此掩人耳目，分散風險。疫情過去，毒販由「螞蟻搬家」運毒，改為從海外添購大量毒品，再將之藏入五花八門的合法貨品內，以貨運方式運入香港。執法部門相信行動已阻截該批毒品流入本港市面，將會深入調查案件，暫不排除3案涉及同一集團。