做假帳挪用94萬公款　前店長判囚15個月

一間找換店的前店長涉嫌做假帳，挪用公司款項約94萬港元，事後被控盜竊及串謀使代理人意圖欺騙其主事人而使用文件兩罪。被告早前於區域法院認罪，暫委法官鍾偉強今（2日）判處被告監禁15個月。法官指案件嚴重，被告涉違反誠信，須判處監禁，但考慮被告早於廉署調查前已向公司作招認及全數賠償，加上案件有延誤，故給予酌情減刑。

被告袁安琪（31歲），案發時為許氏兄弟外幣找換有限公司分店店長。被告報稱為自僱人士，她被控於2019年9月1日至2020年2月25日期間，偷竊現金總額94萬港元，而該筆款項為屬於許氏兄弟找換集團有限公司(下稱為許氏兄弟)的財產。被告另被控作為上述公司的僱員，於2020年2月25日一同與結數員黃佩欣串謀使用一份交易紀錄，並在要項上載有虛假的陳述，即上述94萬港元已由三興行外幣找換有限公司大圍分店轉往興業找換匯款有限公司灣仔分店，明知意圖用以誤導許氏兄弟。

辯方求情時曾指被告因一時愚蠢，想與熟客維持良好關係而犯案，當中並無得益。惟法官拒絕接納此說法，並指涉款為被告月薪的45倍，認為被告必然有所得益。案情指被告案發時負責大圍分店日常運作，包括處理顧客的匯款申請。被告未經許氏兄弟批准，向1名顧客提供多筆貸款，並從分店提取共94萬港元現金。及至2020年2月底，被告得悉分店即將結業及進行內部審計，她便指示結數員向許氏兄弟提交一份交易紀錄，訛稱曾轉移94萬港元至許氏兄弟灣仔分店，藉此掩飾94萬港元現金差額。

案件編號：DCCC 451/2022