5月溫暖雨量較正常少37%　首5個月按年少41%雨

上月天氣悶熱又少雨，一出街就汗流滿面。天文台今日(2日)表示，今年5月香港較正常少雨，全月總雨量為182.8毫米，較正常值290.6毫米少約37%，而今年首5個月的累積雨量為350.4毫米，較同期正常值590.9毫米少約41%。而5月亦稍為較正常暖，平均氣溫攝氏26.6度較正常值的攝氏26.3度高0.3度。連同高於正常氣溫的3、4月，本年度春季異常溫暖，期間平均最低氣溫攝氏22度，平均氣溫攝氏23.8度及平均最高氣溫攝氏26.5度，分別是同期的其中一個第4高，第6高及第8高。

而由於東北季候風影響華南及一道雲帶覆蓋廣東沿岸，5月首2天香港大致多雲及短暫時間有陽光。5月1日早上本港亦有幾陣微雨。受高空反氣旋影響，除5月3日早上局部地區有驟雨外，當日至5月5日本港天氣炎熱及部分時間有陽光。受偏南氣流影響，同月6日本港雲量增多及局部地區有驟雨。

受一道橫過華南沿岸的低壓槽影響，上月7日及8日本港有驟雨及狂風雷暴。其中5月7日下午雨勢特別大，天文台需要發出今年首個紅色暴雨警告信號。這兩日本港普遍錄得超過50毫米雨量，港島部分地區更錄得超過100毫米雨量。受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，上月9至11日本港短暫時間有陽光及有幾陣雨。由於一道雲帶覆蓋廣東，同月12日及13日本港大致多雲及有幾陣驟雨。

受一道低壓槽影響，5月14日日間本港驟雨較多。當日本港大部分地區錄得超過30毫米雨量，大嶼山更錄得超過50毫米雨量。在有雨的情況下，當日早上天文台氣溫下降至全月最低的攝氏20.2度。隨着低壓槽遠離，上月15及16日本港天色好轉，日間部分時間有陽光。

受偏南氣流影響，5月17日本港有驟雨及幾陣雷暴。當日近中午雨勢較大，本港多處地區錄得超過30毫米雨量。隨着驟雨減少，同月18至21日本港部分時間有陽光及天氣炎熱。此外，上月18至20日本港部分地區能見度頗低。在充足陽光下，上月22日下午本港天氣酷熱。受一道低壓槽影響，同月23及24日本港多雲，有驟雨及狂風雷暴。其中5月23日早上部分地區雨勢特別大，本港多處錄得超過30毫米雨量，元朗更錄得超過70毫雨量。5月25日本港持續大致多雲及有幾陣驟雨。

隨着高空反氣旋增強，除有幾陣驟雨外，5月26日至29日本港漸轉天晴，天氣炎熱。與此同時，在北太平洋西部的熱帶氣旋「瑪娃」於上月28日至31日橫過呂宋及台灣以東海域。受瑪娃外圍的下沉氣流影響，5月最後2天本港大致天晴，下午天氣極端酷熱，多處地區氣溫上升至攝氏35度或以上。天文台在上月31日下午錄得全月最高的攝氏34.7度。而當日錄得的最低氣溫攝氏29.6度及平均氣溫攝氏31.4度，分別是有紀錄以來5月的最高及其中一個最高。上月30日、31日本港部分地區下午亦受高溫觸發的驟雨及雷暴影響，其中5月31日下午部分地區雨勢較大，北區及大埔區錄得超過30毫米雨量。