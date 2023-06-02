不交住戶聲明書或被當成「黑戶」強制收樓　關注組斥說法屬恐嚇

大坑西新村終有重建方案出爐！東網記者今日(2日)到大坑西新村視察，大部分居民均自行從信箱取得通知信。有居民表示雖早已交回住戶資料聲明書，但對安置方案大感不滿，揚言要屋不要錢；對於管理大坑西新村的平民屋宇指若不交住戶資料聲明書的居民或被當成「黑戶」，面臨強制收樓，大坑西居民權益關注組成員王碧娟則批評此說法屬恐嚇，違背城市規劃委員會「妥善安置」的原意。

平民屋宇於下午12時半在屋邨內張貼出有關重建安置方案的告示，又聲稱會以「以人為本」的方式，逐戶拍門將通知信交予居民，不過記者於下午2時許訪問居民，大多居民指未有人拍門告知重建事項，需到信箱拿取信件。

居於大坑西新邨近60年的梁太與丈夫二人同居，並已交回住戶資料聲明書，今午接獲信件通知兩人符合資格，可選擇回遷或永久交回單位。梁太稱即便2人獲得5年共60萬港元的租金津貼並不足夠，「依家租間劏房都6,000、7,000蚊，咁我兩個人出去租個劏房，我生活質素係咪差過呢度呢？」，擔心長者外出租屋亦有困難，若要租用差不多質素的房屋亦無辦法，形容「我哋只有逆來順受」，對安置方案極不滿意，希望能在同區獲公屋安置。

對於未有交回住戶資料聲明書的居民，平民屋宇聲稱或只能當成「黑戶」處理，不會給予任何安置津貼並會採取法律行動強制收樓。王碧娟稱自己亦未有交回聲明書，直斥平民屋宇此說法形同恐嚇，而自己由出生至今居住大坑西新村已有59年，認為不可能因未有交回聲明書已被當作「黑戶」處理，又批評平民屋宇未有提供其他安置方案予居民選擇，只有一個方案「硬食」，此筆有違城規會當初批准重建的「妥善安置居民」條件，揚言若平民屋宇不提供樓宇安置及解釋「黑戶」定義，則絕不填寫聲明書。