職業安全健康中心課程　現接受報名

勞工處觀塘職業安全健康中心將於2023年下半年舉辦多項職業安全及健康課程，以加強在職人士對職業安全法例和職業健康的認識。課程涵蓋的範圍廣泛，包括：

1.職業安全及健康條例與規例

2.沙井中毒的危害

3.密閉空間規例

4.飲食業安全的主要相關法例

5.危險物質規例

6.安全管理規例

7.體力處理操作的安全規例

8.酒店業安全的主要相關法例

9.惡劣天氣下及酷熱環境下工作的安全法例

10防止辦公室及儲存庫工作意外的主要相關安全法例

11.「顯示屏幕設備規例」簡介

12.辦公室工作間設置

13.工作間的空氣監測及通風系統

14.工作間的照明評估

15.站立工作指引

16.「顯示屏幕設備規例」及工作間危險評估簡介

17.安老院員工︰職業健康危害簡介

18.安老院員工︰體力處理操作的危險評估

19.勤運動、工作醒

20.職業病預防策略

21.飲食業僱員的職業健康

22.化學品與職業健康

23.工業經營中從事危險職業員工的身體檢查

24.體力處理操作及預防背部勞損

25.物業保安員的職業健康

26.酒店業僱員：化學品與職業健康

27.酷熱環境下工作預防中暑

28.辦公室僱員的職業健康

29.使用電腦的職業健康錦囊

30.預防上及下肢勞損

31.辦公室僱員：預防筋肌勞損

32.清潔工人的職業健康

33.職業接觸性皮膚炎

34.院舍員工：體力處理操作及預防背部勞損

35.職業司機的職業健康

36.工作與常見的腸胃病

37.工作壓力

38.快樂工作間

39.工作與健康生活方式

40.工作與糖尿病及高血壓

41.工作間的急救常識

42.工作與心腦血管疾病

43.上班一族有「營」秘笈

44.「工作噪音規例」簡介

45.工作噪音與預防聽覺受損

課程以廣東話教授，上課地點為觀塘協和街60號觀塘社區健康中心大樓地下勞工處職業安全健康中心，費用全免，詳情可瀏覽勞工處網頁。