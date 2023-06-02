疾病嚴重時足以致命　醫學會籲接種HPV帶狀疱疹等6種疫苗

香港醫學會由去年起推出「成人免疫接種」公眾教育計劃，於今日(6月2日)舉辦啟動禮，並公布推展新年度計劃，呼籲市民因應年齡及身體狀況，接種新冠肺炎、流感、肺炎球菌、帶狀疱疹、HPV及百日咳6種疫苗。醫學會指出，市民往往小看疾病的嚴重性，但嚴重時足以致命，而接種疫苗是預防感染及患上重症的最有效方法。該會會長鄭志文表示，現時不少市民抱有「疫苗猶豫」的情況，對接種疫苗持懷疑、擔心的態度。為推廣疫苗接種，一眾醫學會及香港中文大學醫科生即場接種疫苗。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席、感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，肺炎是香港的第2大殺手，由HPV病毒引致的子宮頸癌在女性致命癌症中排第8位；而去年的新冠疫情更造成1.3萬多人死亡。他表示，醫學會建議的6種疫苗技術十分成熟，在安全性和效用上均受肯定，認為市民可以放心接種。

對於有人認為生蛇康復後有免疫力，因而毋須再接種疫苗，醫學會義務司庫、心臟科專科醫生蘇睿智表示，即使生蛇康復後，未必有永久免疫力，不幸會一世人有可能「生幾次蛇」，因此即使生蛇康復後仍建議接種。他續指，接種疫苗與心臟健康息息相關，根據外國研究顯示，「生蛇」及呼吸道感染等均會增加中風及心臟病風險。

醫學會副會長楊協和提醒年輕男士也需要打HPV疫苗，根據美國的統計數字，男士感染高危HPV病毒的比例為25.7%，女性為20.7%。因此，他認為男女均應接種HPV疫苗，以預防子宮頸癌、肛門癌、陰莖癌、口咽癌等多項男女癌症。