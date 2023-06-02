心臟移植病人自覺「死過翻生」　冀市民「加點力」傳承大愛

近日中港兩地正研器官捐贈互通機制，惹起社會爭議，去年10月至今年4月更出現有逾2,800宗取消器官捐贈的有效申請。兩名曾接受心臟移植的康復者均表示，期望市民不要顧慮太多，器官捐贈需要每位市民「加點力」才能傳承大愛，受惠的不只病人而是整個家庭，因為每一個人他日都有可能需要接受器官移植。

香港心臟移植協康會主席曾永鏗現年71歲，他於7年多前曾接受心臟移植手術。他稱，20多年前因心律不正突然暈倒，醫生告知他患心臟病需要植入心臟除顫器。惟隨著年齡漸長，心臟功能日差。最嚴重時曾無法上班，起床需要太太攙扶，「心臟功能跌到得返10幾%，覺得自己好似等死」，當時醫生指若不換心，心臟或一年內「會唔得」，「好緊急了，因為快65歲，過後可能不適合換心」。幸運的是，等待約1年3個月後，醫院告知他有合適的心臟，曾形容，當時毫無猶豫「立即執包伏去醫院做手術」。手術成功後，曾自覺「死過翻生」，想回饋社會，推擴器官捐贈的好處，去年更出任香港心臟移植協康會主席，期待為等待換心及已換心的病人提供支援。

同樣曾接受換心手術的61歲康復者馬暢初亦分享，約7年前因身體不適求醫，經診斷後發現心臟功能跌至30%，形容是「隨時都會死」，幸好輪候約1年多後，即3年前遇上合適心臟成功換心。他指，自己重生後，反思如何善用第2生命，「個心臟真係得來不易，好想珍惜個心」，因器官移植來自捐贈者的無私，他其後不斷向身邊親朋好友分享自身經歷，想以此對捐贈者致敬。

本港截止今年3月31日，共有80名病人正輪候換心，葛量洪醫院心臟內科病房經理鄭嘉恩指出，心臟無法靠活體捐贈，加上受捐贈者和病人的身型、年齡、血型亦有限制，部份心臟經評估後並不適合使用，因此每年都會有部分病人因「等唔切」便離世。