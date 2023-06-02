7月辦嘉年華「樂聚維港」　旅發局料全年旅客量復疫前近一半

暑假未有安排離港旅遊的人亦有好去處，旅遊發展局將7至8月於維多利亞港，舉辦其最盛大海陸嘉年華「樂聚維港」，結合音樂、藝術及體育等多元戶外娛樂新體驗，免費公開予公眾及旅客參與。該局又說今年首5個月旅客人數回復疫前40%，當中約半過夜及為休閒旅客，對下半年環境感樂觀，料旅業有逐步復甦。

旅發局介紹，「樂聚維港」嘉年華將於7月8日至8月6日逢周末、周日傍晚6至11時在面積2.6萬平方米的灣仔海濱場地舉行，邀請了超過25個本地及來自世界各地的團體參加街頭藝術表演，涵蓋舞蹈、魔術、中國功夫及踩高蹺等；亦加入X Games（極限運動）元素，例如：BMX單車、滑板﹑Break Dance（霹靂舞）等。

另外，旅發局又會舉行維港水上音樂會，覓得逾40組本地、內地、台灣及海外的歌手樂隊，分別表演廣東歌、樂隊、獨立音樂等主題新生代喜歡的歌曲。該局將網上派發門票，料80%觀眾為港人，而「幻彩詠香江」特設特別燈光效果1個月，更在嘉年華舉行的日子設有水上煙火。該局續指，香港國際龍舟邀請賽闊別4年後今年6月底終於復辦，首設獎金吸引內外勁旅參賽，而香港美酒佳餚巡禮亦將於10月回歸中環海演舉行。

「Hello Hong Kong」（你好香港）大型全球宣傳活動自2月開始至今逾4個月，旅發局指向旅客派發的「香港有禮」優惠券至今已派發超過90萬份，現剩餘10萬份，參與商舖增至3,000多間，又說旅遊業正有序復甦。數據顯示，今年首5個月訪港旅客已突破1,000萬人次，相等於疫前的40%。而旅客數字由2月至3月回復至疫情的30%至40%，逐步上升至過去兩個月的超過50%。而在5月，內地及東南亞旅客已回復至疫前的60%以上。

而訪港旅客之中，約半數為過夜旅客，整體留港時間3.6晚，與疫情前相若，較澳門1.1晚多。而以休閒及商務為訪港目的旅客持續錄得增長，其中休閒旅客已佔總旅客量47%。其中，旅發局發現，內地旅客乘搭高鐵來港的比例由約11%上升至20%，眾多為年輕人，因此其將於湖北、湖南、江西等6個市場加強推廣高鐵遊。旅發局續展望，下半年整體的旅遊復甦感樂觀，能達到原本預期全年2,600萬旅客的目標（相等於疫前45%），雖然步伐仍受航空運力、環球經濟等因素影響，但復甦速度將穩定和循序漸進。