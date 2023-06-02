母涉勒死智障兒承認誤殺　法官指案件屬悲劇　今判1年醫院令

育有3名子女的中年母親，疑因照顧有智障及自閉症等的21歲長子時不堪壓力，遂以膠枱布勒斃長子，其後再割脈自殺。該婦早前於高院否認謀殺罪，但承認因精神失常而減輕罪責下誤殺，今（2日）被法官李素蘭判處1年醫院令，被告須於小欖精神病院接受治療。法官表明案件屬悲劇，並對被告及其家人深表同情，但事件源於被告的抑鬱症，而控方專家認為被告現有抑鬱症復發徵狀，法官認為最適當是判處醫院令。

現年49歲、沒有案底的被告陳雪萍報稱家庭主婦。被告原被控於2020年9月4日至5日，在葵涌邨映葵樓的住所內，謀殺21歲長子黃發麟。案情指死者於1998年在內地出生，其父於香港任職的士司機，死者自2004年來港定居，被告則於2007年後來港居於涉案單位。死者自幼被診斷有智障，且有自閉症及癲癇等，自2009年起已居於特殊宿舍，但於2020年8月底搬回涉案單位與家人同住，以等候轉往私人院所。

案發當日約凌晨1時，被告以訊息通知丈夫及友人指不能承受照顧長子的壓力並感疲倦，要帶走死者。被告其後嘗試割脈自殺，約凌晨3時再叫家人，家人其後報案。執法人員及救護員到場，發現死者已無呼吸及反應，其後證實死亡。被告向人員指用膠枱布勒斃死者並放於垃圾桶內。法醫經驗屍發現死者頸上有勒痕，體內有分量精神科藥物氨磺必利。法醫指死者死因是被勒頸致窒息，以及氨磺必利的副作用，加速其死亡。被告在警誡下指，因照顧長子感壓力，自2019年起被診斷患有持續性抑鬱症，被告最終決定勒斃兒子再自殺。

案件編號：HCCC 189/2022