財會通過1.5億更換港島區交通燈設備　 議員質疑未交代清楚費用

政府表示為確保港島區交通控制系統的運作、進一步推行「實時交通燈號調節系統」，向立法會提交開立一筆為數1億4,564萬元的新承擔額，用以更換港島區的交通燈控制器和購置附屬設備，立法會財委會今（2日）審批有關建議時，有議員質疑項目部分費用未有交代清楚，如安排臨時交通費用高達2754萬；亦有議員關注香港智慧交通推展情況，擔心是次更新會否又很快「追唔上」。

議員陳紹雄表示「公帑要用得其所」，其中文件顯示在交通燈控制器更換期間，處理交通信號暫時停止服務的臨時交通安排需要耗費2754萬，平均一天約8.5萬元，質疑為何臨時交通安排會產生一筆如此大的費用；當局指需更換324個交通燈控制器，而餘下69個較新式交通燈控制器則認為暫時不需要更換，質疑舊型號交通燈控制器在技術上能否配合實施調節系統；而文件中表示保養及維修新增無線路由器的每年開支以391個計算，但實際上只需更換324個，質疑是否手民之誤。

運輸及物流局副秘書長麥震宇表示，由於更換需在300多個地點進行工程，因此每一處均須有臨時交通安排，致使如此費用。運輸署助理署長何偉基補充指，工程或涉及交通改道、需要臨時關閉交通燈，因此需擺設路面設施等；而全港島有393個交通控制器，324個使用超過16年，因此需要更換，餘下當中有兩個早前已安裝新型路由器，因此實際上每年需要保養391個新路由器。

針對智慧交通推動，議員尚海龍表示餘下九龍新界地區有何更換計劃；議員吳傑莊也擔憂會否更新後很快又「追唔上」。當局回覆指，預計交通控制器使用年期超過15年便會更換，因此屯門元朗會2026年推行；九龍、荃灣、沙田、將軍澳將在2029年更換；大埔、北區將在2037年。而本年7月將會把實時交通燈控制器的計劃提交至立法會交通事務委員會聽取建議，預計在今年或下年年頭申請撥款。

另外，議員郭偉強擔憂系統會被黑客攻擊，導致「壞人逃走路路暢通」和「惡意攻擊所有轉晒紅燈」，又指控制器能否縮減體積，以免阻礙路面。當局表示無線路由器有加密處理，數據和指令均有獨立網絡，每兩年也會聘用顧問做網絡安全審核；而箱的體積考慮到散熱和將來有可能添加零件，或未能減細，不過又指箱的表面有貼關於交通安全的海報，相信可起到美化作用。