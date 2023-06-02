治安差兇案頻　商場屢現血腥施襲　死傷不斷

香港「大刀會」兇殘血案頻生，當街當巷斬人見怪不怪，商場大廈同樣不見得安全，除了今次荷里活廣場的血腥刺殺，近年屢次發生駭人聽聞的暴力傷人案件。2022年3月9日，一名姓阮（70歲）老翁在金鐘太古廣場3樓一座椅上歇息，期間疑被素未謀面的黑衣男子從後箍頸施襲，並將他拖離座椅。

現場閉路電視畫面見到，事主遇襲後一度掙扎反抗，惟之後被箍至窒息無力，雙手垂下。惟有人似乎殺心已起，初時擬將事主從玻璃圍欄拋落樓，察覺力有不逮後，改為嘗試扭斷事主的頸部，再將事主放在地上，朝其頭部用力一踢及猛踩7腳。期間，兇徒曾經指罵一動不動的事主，最後向其腹部再補一腳，便施然離開現場。執法部門在事發翌日拘捕一名姓王（23歲）運輸工，並起訴他一項「企圖謀殺」罪，至於阮翁傷勢嚴重，延至該月17日宣告不治。

2021年9月19日，一名男子持刀闖入長沙灣海麗商場地下一間麵包店，不由分說向店內職員揮刀追斬，先後斬傷2女1男職員(39至63歲)的面部及手部，然後逃之夭夭。3名傷者事後清醒送院，懷疑有情緒病紀錄的涉案姓郭(40歲)男子未幾前往自首。

2020年1月9日，一名姓胡(53歲)男子在尖沙咀圓方商場一餐廳的露天座位與2名朋友午餐時，突然被一名持刀男子撲出施襲，對方得逞後偕一名同黨往港鐵九龍站方向逃去。事主背、手被斬傷，送院救治時需要佩戴氧氣罩，惟不清楚遇襲原因。