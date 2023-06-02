深圳進行陰道注射透明質酸送院　45歲婦回港現肺栓塞腦出血命危

衞生署正進行有關個案的調查工作，並呼籲市民不應接受任何並非由專業醫護人員提供的治療。

衞生署今日(6月2日)接獲醫管局通報一宗在內地接受透明質酸注射後出現肺栓塞個案，涉及一名過往健康良好的45歲女子，她本周二(5月30日)在深圳一處所接受由懷疑非醫護人員進行陰道內透明質酸注射，其後不久出現心悸、氣促和心胸痛並送往深圳一所醫院，但於同日自行出院及回港。不過，她翌日(31日)到本港醫院求醫，臨床診斷為呼吸衰竭併發肺栓塞及腦部出血，現時情況危殆。

涉事女子周三前往北區醫院急症室求醫，同日被轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受治療，遂被診斷為呼吸衰竭併發肺栓塞及腦部出血。衞生署正進行有關個案的調查工作，並呼籲市民不應接受任何並非由專業醫護人員提供的治療，包括任何形式的注射。任何人士如在接受注射後感到不適，應立即求醫。

發言人又提醒，市民接受注射前應徵詢專業醫護人員的意見，了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症，作知情的選擇。如必須到香港以外地區接受注射，須特別謹慎，確認人員合資格或已向相關當局註冊執業。如有懷疑，應即時拒絕注射。如有不適，盡快向合資格醫護專業人員求診。

有些女性會採用玻尿酸(透明質酸)但不含雌激素的陰部專用凝膠產品，增加陰部內外的保濕度，以此取代局部雌激素藥膏治療，或兩者互作交替使用以紓緩症狀和延緩復發期。而外國則有醫生曾為其他個案進行過150次相關注射手術，把透明質酸注入女性陰道內壁，增大敏感組織部位、即所謂G點，聲稱能觸發高潮，然而不少醫生亦提出質疑，認為相關注射沒可靠醫學根據，形容手術只是搞噱頭，並不知它潛在的副作用。