廣闊低壓槽下周影響南海中至北部　天文台：或帶來不穩定天氣

受熱帶氣旋「瑪娃」的外圍下沉氣流影響，本周初至中期華南沿岸氣溫達極端酷熱程度，而持續的高溫亦會觸發驟雨及雷暴。天文台今日(6月2日)表示，受高空反氣旋影響，預料本周末期間華南沿岸普遍晴朗及天氣酷熱，同時一道廣闊低壓槽會在下周為南海中至北部帶來不穩定天氣，但未知會否發展成季風低壓或熱帶氣旋，天文台會密切監測其發展。

天文台今晚在網站發表以「廣闊低壓槽」為題的天氣隨筆，指受瑪娃影響，本港在剛過去的周二及周三(5月30日及31日)發出極端酷熱天氣特別提示，大部分地區氣溫均上升至攝氏35度或以上，高溫天氣亦在本港觸發強雷暴發展。至昨日(6月1日)本港早上受強雷雨區影響，期間錄得約1.2萬次雲對地閃電，多處地區錄得超過30毫米雨量。不過。天文台提到，雖然瑪娃已遠離，但受高空反氣旋影響，華南沿岸今日普遍晴朗及天氣極端酷熱，天文台再次發出極端酷熱天氣特別提示，下午更錄得攝氏35.2度高溫，為今年以來的最高紀錄。

另外，在夏季，西南季候風為南海輸送充足的水汽。隨着西南季候風加強，季風槽開始在南海形成季風槽中可發展出的低壓區，統稱為季風低壓。由於季風低壓的外圍風力會較其中心強，所以季風低壓中心即使在南海較遠離華南沿岸的位置，沿岸地區風力亦會較高。在這些情況下，天文台可能會發出強烈季候風信號。在合適的大氣環境配合下，季風低壓亦可能會發展成熱帶氣旋。

按照最新的電腦模式預報，一道廣闊低壓槽會在下周為南海中至北部帶來不穩定天氣，但該低壓槽上會否有季風低壓或熱帶氣旋的發展仍言之尚早。此外，電腦模式亦預測孟加拉灣和菲律賓以東海域可能有熱帶氣旋生成，這對於南海季風低壓或熱帶氣旋的發展有相互影響。據平均海平面氣壓概率預報顯示，下周後期香港的海平面氣壓可能會稍為下降，但仍然與同期的氣候平均值相若。天文台會密切監測其發展。