商場謀殺案經過一貼睇晒　長髮女捨身救友　廚工與疑兇對峙

昨日(2日)鑽石山荷里活廣場發生駭人雙重謀殺案，兩名分別22及26歲女子遭一名不相識39歲男子以魚生刀狂插死亡。東網記者將案件經過重新整理，其中有人奮不顧身保護遇襲朋友，亦有熱心市民與疑兇就在咫尺，挺身而出為傷者急救及手持圓櫈與疑兇對峙，盡顯人性互助精神。

昨午5時04分商場閉路電視影到，疑兇在商場2樓一間家品店，購買魚生刀。其後前往3樓的命案現場，兩處相距約200米。

疑兇在商場走廊徘徊，慢慢步近一間化妝品店，兩名分別短髮及長髮女事主由化妝品店步出。疑兇即衝前以魚生刀插向短髮女事主腰間，她受創後倒地，疑兇未肯罷休，衝前向女事主身上揮刀狂插，同行長髮女慌忙推開兇徒，並拉起短髮女逃生。不過疑兇咬緊不放，再次向短髮女施襲。經過一輪狂插後，短髮女至少中近30刀，當場奄奄一息。此時，長髮女多次踢向疑兇，被對方推開及揮刀襲擊，長髮女手部疑似受傷，希望向人求助，惟現場空無一人。疑兇一度轉身離開，長髮女趁機企圖救走受傷友人，卻被疑兇發現，再次被疑兇襲擊。

疑兇逞兇後沒有離開，手持兇刀背靠商場指示牌，一度露出一絲絲冷笑望向命案現場，令人不寒而慄。期間，一名身穿食肆廚部制服的中年漢，手持兩張圓櫈與疑兇對峙，以免疑兇再次斬人。

兩名女傷者倒臥地上待援時，有多名熱心市民不顧自身安全上前急救，據了解其中一人為聖約翰救傷隊及童軍成員。救人英雄其後稱，救人一刻不知道疑兇就在咫尺，僅相距約10米，疑兇仍手持兇刀冷眼凝視現場。他見傷者情況危急，沒有理會太多。

大批執法人員接報趕至現場，期間有全副裝備的人員在樓梯間仆倒，同時左邊亦有3名同袍選擇乘搭扶手電梯，場面被在場市民目睹及拍下並分享至網上。

兩名事主身上有多處刀傷及大量出血，被送往聯合醫院搶救，惜2人在傍晚6時06分及6時47分證實死亡。