抗體水平下降加上新變種病毒　郭健安料感染新冠會相對容易

本港新冠疫情已進入新階段。中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安今日(3日)在電台節目表示，本港現時有8成半市民已接種3劑新冠疫苗，平均在2022年中接種，而接種第4劑或以上的人士比率大約只有1成。隨着抗體水平下降及有新變種病毒，加上巿民慢慢減少戴口罩，料感染或再次感染新冠病毒會相對容易，疫情亦因而再爆發。若市民再接種疫苗有混合免疫保護，即使遇到新變種病毒也非常安全，就算感染亦絕非壞事。

在流感方面，郭健安稱，本港已3年沒有經歷流感高峰，在缺乏抗體訓練及低流感疫苗接種率之下，大部分人對流感的免疫力會比較低，擔心流感在接下來的冬季帶來威脅，有需要在未出現新一輪爆發前做好預備，以免醫療系統受到衝擊，接種疫苗仍然是最有效減少入院、重症及死亡的方法。

另外，中大公共衛生及基層醫療學院今年3月進行網上調查發現，受訪者有約7成6接種了3劑或以上新冠疫苗，當中只有約1成表示會接種加強劑，其中被視為新冠及流感高危群組55歲以上的人士，願意接種的比率相當低，分別只有12.8%及8.3%。