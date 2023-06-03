斥有人惡意取消器官捐贈登記　港府強調器官以港人優先使用

近期有部分人取消，或重複取消登記器官捐贈。有港府衞生官員在電視節目表示，雖然近期香港與內地進行器官移植互助措施的商討，但不應因而取消器官捐贈的登記，強調捐贈器官基本上以港人使用為優先。對於執法部門正調查取消器官捐贈登記的問題，該衞生官員強調，調查是針對造謠之人，並非退出了或無登記便退出則犯法，認為「故意造謠作假」與「不知道有否登記」分別很大。

該官員指出，香港每年通常有30至40個器官可供使用，卻有逾2,500人等候需要器官，認為供不應求，而腎臟患者平均輪候5年，最長等候29年；有人可能等待不及已離隊，未能換器官可能已逝世。該官員又表示，目前超過35萬人登記器官捐贈，少於1%人取消登記有少數，他批評別有用心之人破壞登記器官捐贈體系，對此感到痛心，希望市民不要因本港與內地商討器官移植互助方案而取消登記器官捐贈。他認為，港人需堅持利他精神，不應因受惠者的身份、背景或年齡等因素而不幫助他人。

他補充，去年12月，本港女嬰兒已獲內地捐贈心臟，而早於1999年，亦有從台灣捐贈肝臟到本港，上述例子反映跨境互助並非新鮮事，另在外國亦存在跨境互助。另外，本港正與內地討論器官移植互助機制，該官員指過程暢順，現正商討運輸器官時過境檢查的細節。他重申互助機制有兩層，只在無港人適合移植時，才啟動該機制，明白港人自己捐贈出來的器官，也希望優先協助港人，基本上以「港器官港用」為原則。