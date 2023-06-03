第3場美食市集開幕　入場市民坦言安排普通「無創意」

為推動本港經濟，港府推出的「開心香港」美食市集第3場今日開幕，一連兩日於觀塘海濱「VESSEL發現號」舉行。惟未知是否受連日高溫影響，排隊入場的市民不多，場內人流稀疏。有市民認為天氣炎熱影響購物意欲，加上售賣的商品多為海味名酒，對活動安排感「普通」，坦言「無咩創意」。而有參展商則自備風扇降溫，並預計冷藏食品的銷情會更理想，期望生意額可增兩至三成。

第3場「開心香港」美食市集共設有超過65個檔戶，今次活動以美酒佳餚及亞洲美食為主題，市集不設門票，市民可免費入場。其中市民林先生首次前來市集，惟卻未有收穫，他認為場內「都係賣海味嗰啲，普普通通，無咩特別」，自覺產品不合心水，加上天氣炎熱，影響購物意欲。他建議大會應在場內加裝風扇，協助降溫。而另一同為首次到訪市集的市民林太表示，特意帶小朋友前來感受市集氣氛，對活動沒有預算，「見到啱就買」，預計將選購飲品零食為主。

售賣酒類產品的檔戶崔小姐為首次參展，她認為場內氣氛良好，配合炎熱天氣預計冷藏產品的銷情會更理想，預期每日銷售額有望破萬。另一檔戶鄧小姐則為二次參展，她表示今次大會為商戶加裝簷篷，與上次相比安排較為完善，而她亦有自設風扇降溫，對天氣影響生意額的憂慮不大。